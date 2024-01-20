Події

11:03 20.01.2024

Росіяни знову замінували ЗАЕС – МАГАТЕ

1 хв читати
Росіяни знову замінували ЗАЕС – МАГАТЕ

Російські окупанти знову замінували Запорізьку атомну електростанцію, йдеться в заяві генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі.

"Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою і зовнішньою огорожами об'єкту, які раніше були виявлені групою МАГАТЕ і видалені в листопаді 2023 року, тепер знову на місці. Це закрита зона, недоступна для оперативного персоналу станції. Генеральний директор Гроссі знову заявив, що наявність мін не відповідає стандартам безпеки МАГАТЕ", - йдеться в заяві, розміщеній на сайті МАГАТЕ в суботу.

Крім цього, Гроссі повідомив, що цього тижня ЗАЕС на кілька годин втратила резервне живлення реакторних установок, що свідчить про збереження ризиків ядерної безпеки на об'єкті.

"Відмова в четвер двох електричних трансформаторів резервного живлення ЗАЕС засвідчила вразливість, що зберігається, в наявності зовнішнього живлення, яке необхідне станції для охолодження шести реакторів і для інших найважливіших функцій ядерної безпеки та захисту", - зазначається в повідомленні.

Фахівці відновили резервне електропостачання на ЗАЕС, коли ввели в роботу ще два резервні електричні трансформатори. Триває розслідування причин збою, проте експерти МАГАТЕ, які прибули на місце, повідомили, що жодних ознак зовнішнього пошкодження трансформатора не виявлено.

 

Теги: #магате #заес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:49 18.01.2024
Майно окупованої ЗАЕС передають до статутного капіталу "Енергоатому" так само, як і майно інших атомних станцій, - Котін

Майно окупованої ЗАЕС передають до статутного капіталу "Енергоатому" так само, як і майно інших атомних станцій, - Котін

15:12 14.01.2024
Росіяни відмовили в доступі до реакторної зали енергоблоку №6 ЗАЕС новій групі МАГАТЕ

Росіяни відмовили в доступі до реакторної зали енергоблоку №6 ЗАЕС новій групі МАГАТЕ

18:50 12.01.2024
МАГАТЕ здійснило 15-ту з вересня 2022 року ротацію на окупованій ЗАЕС - ДІЯРУ

МАГАТЕ здійснило 15-ту з вересня 2022 року ротацію на окупованій ЗАЕС - ДІЯРУ

13:15 04.01.2024
Недопуск МАГАТЕ до реакторних залів ЗАЕС - спроба російських окупантів приховати справжню ситуацію на станції - голова "Енергоатому"

Недопуск МАГАТЕ до реакторних залів ЗАЕС - спроба російських окупантів приховати справжню ситуацію на станції - голова "Енергоатому"

21:01 03.01.2024
Експертів МАГАТЕ вперше не пустили до реакторного залу енергоблоку ЗАЕС, який перебував у холодному зупині

Експертів МАГАТЕ вперше не пустили до реакторного залу енергоблоку ЗАЕС, який перебував у холодному зупині

07:18 22.12.2023
На ЗАЕС встановлюють нові дизельні котли

На ЗАЕС встановлюють нові дизельні котли

11:44 17.12.2023
Серед завезених на ЗАЕС російських енергетиків зростає невдоволення - ГУР

Серед завезених на ЗАЕС російських енергетиків зростає невдоволення - ГУР

19:16 02.12.2023
ЗАЕС втратила зв'язок із зовнішніми лініями електроживлення і тимчасово перейшла на аварійні генератори

ЗАЕС втратила зв'язок із зовнішніми лініями електроживлення і тимчасово перейшла на аварійні генератори

11:54 02.12.2023
"Укренерго" відновило роботу ЛЕП, що живить Запорізьку АЕС

"Укренерго" відновило роботу ЛЕП, що живить Запорізьку АЕС

10:48 02.12.2023
На Запорізькій АЕС стався черговий блекаут - Енергоатом

На Запорізькій АЕС стався черговий блекаут - Енергоатом

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вночі ППО збила 4 із 7 БпЛА "Shahed" у межах чотирьох областей України - ЗС ЗСУ

Зеленський у День пам'яті захисників Донецького аеропорту: подвиг кіборгів довів - українців не зламати

Рух вантажівок у ПП "Порубне" на кордоні з Румунією розблоковано - ДПСУ

По Херсонській області ворог здійснив 119 обстрілів, одна людина загинула, троє дістали поранення

Генштаб ЗС України: Сили оборони за добу ліквідували 750 окупантів

ОСТАННЄ

Федоров задекларував 641 тис. грн доходів за 2021 рік, 885 тис. грн доходів за 2022 рік і 986 тис. грн доходів за 2023 рік

Вночі на Черкащині ППО знищила 1 БпЛА, без наслідків - голова ОВА

Окупанти завдали ракетного удару по Новогродівці, поранено двох людей - голова Донецької ОВА

Уночі над Миколаївською областю ППО знищила 1 БпЛА "Shahed" - голова ОВА

Стефанішина задекларувала 1,1 млн грн доходів за 2021 рік і 1,2 млн грн доходів за 2022 рік

Над Одеською областю вночі ППО знищила 1 ударний БпЛА - голова ОВА

Вночі ППО збила 4 із 7 БпЛА "Shahed" у межах чотирьох областей України - ЗС ЗСУ

Зеленський у День пам'яті захисників Донецького аеропорту: подвиг кіборгів довів - українців не зламати

Рух вантажівок у ПП "Порубне" на кордоні з Румунією розблоковано - ДПСУ

Окупанти здійснили 70 ударів по Запорізькій області, є руйнування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА