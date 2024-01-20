Росіяни знову замінували ЗАЕС – МАГАТЕ

Російські окупанти знову замінували Запорізьку атомну електростанцію, йдеться в заяві генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі.

"Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою і зовнішньою огорожами об'єкту, які раніше були виявлені групою МАГАТЕ і видалені в листопаді 2023 року, тепер знову на місці. Це закрита зона, недоступна для оперативного персоналу станції. Генеральний директор Гроссі знову заявив, що наявність мін не відповідає стандартам безпеки МАГАТЕ", - йдеться в заяві, розміщеній на сайті МАГАТЕ в суботу.

Крім цього, Гроссі повідомив, що цього тижня ЗАЕС на кілька годин втратила резервне живлення реакторних установок, що свідчить про збереження ризиків ядерної безпеки на об'єкті.

"Відмова в четвер двох електричних трансформаторів резервного живлення ЗАЕС засвідчила вразливість, що зберігається, в наявності зовнішнього живлення, яке необхідне станції для охолодження шести реакторів і для інших найважливіших функцій ядерної безпеки та захисту", - зазначається в повідомленні.

Фахівці відновили резервне електропостачання на ЗАЕС, коли ввели в роботу ще два резервні електричні трансформатори. Триває розслідування причин збою, проте експерти МАГАТЕ, які прибули на місце, повідомили, що жодних ознак зовнішнього пошкодження трансформатора не виявлено.