Події

11:00 20.01.2024

Рух вантажівок у ПП "Порубне" на кордоні з Румунією розблоковано - ДПСУ

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Рух вантажівок у ПП "Порубне" на кордоні з Румунією розблоковано - ДПСУ

Рух вантажного транспорту в пункті пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією повністю розблоковано, повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

"Рух вантажівок у пункті пропуску "Порубне" повністю розблоковано! Оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в'їзд, так і на виїзд з України здійснюється в установленому порядку. Для вантажівок продовжує діяти електронна черга", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ДПСУ в суботу.

 

Теги: #румунiя #держприкордонслужба

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