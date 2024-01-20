Рух вантажівок у ПП "Порубне" на кордоні з Румунією розблоковано - ДПСУ

Рух вантажного транспорту в пункті пропуску "Порубне" на кордоні з Румунією повністю розблоковано, повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

"Рух вантажівок у пункті пропуску "Порубне" повністю розблоковано! Оформлення всіх категорій транспортних засобів як на в'їзд, так і на виїзд з України здійснюється в установленому порядку. Для вантажівок продовжує діяти електронна черга", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ДПСУ в суботу.