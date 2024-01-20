Генштаб ЗС України: Сили оборони за добу ліквідували 750 окупантів

Сили оборони за добу знищили 750 окупантів, чотири танки, десять бронемашин, 14 артилерійських систем, одну РСЗВ, п'ять БПЛА, 22 одиниці авто і спецтехніки, повідомив про втрати ворога Генштаб Збройних сил України в суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01. 24 орієнтовно склали: особового складу близько 375 270 (+750) осіб, танків - 6171 (+4) од, бойових броньованих машин - 11455 (+10) од, артилерійських систем - 8868 (+14) од, РСЗВ - 967 (+1) од, засоби ППО - 654 (+0) од, літаків - 331 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6934 (+5), крилаті ракети - 1818 (+0), кораблі/катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 11848 (+17) од, спеціальна техніка - 1389 (+5) од.", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.