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05:14 20.01.2024

Парламент Нідерландів розгляне перший крок до того, щоб зобов'язати короля платити прибутковий податок

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Парламент Нідерландів розгляне перший крок до того, щоб зобов'язати короля платити прибутковий податок

У вівторок нідерландські законодавці проголосують за перший крок до того, щоб зобов'язати короля Віллема-Олександра і членів його сім'ї платити прибутковий податок, що потребуватиме внесення поправки до конституції, повідомляє Reuters у п'ятницю.

"Блакитний конверт для блакитної крові", - заявила Сандра Бекерман, законодавиця від лівої Соціалістичної партії, під час дебатів щодо цього питання в четвер увечері, маючи на увазі блакитний конверт, у якому податкові листи надходять у поштові скриньки Нідерландів.

Для ухвалення початкової пропозиції, яку, як очікується, буде винесено на голосування у вівторок, необхідна проста більшість голосів. У ній міститься прохання до уряду запропонувати зміну конституції, яку в підсумку мають підтримати дві третини обох палат парламенту. Така пропозиція, як видається, отримала достатню підтримку в Палаті представників, однак рівень підтримки в Сенаті не настільки очевидний.

Найбільша фракція Сенату, Рух фермерів і громадян (РФГ), схилялася до підтримки пропозиції під час дебатів у четвер увечері, але не підтримала її. Вкрай правий голландський політик Герт Вілдерс, чия націоналістична партія перемогла на парламентських виборах у листопаді, але не має більшості, виступає за зміну податку, проти якої виступав прем'єр-міністр Марк Рютте, який іде у відставку, протягом свого 13-річного терміну.

Під час дебатів Рютте повторив свою думку про те, що внесення поправок до конституції "занадто складне".

Члени парламенту, які виступають за введення податку на королівську сім'ю, сподіваються, що новий коаліційний уряд, який ще не сформовано, зможе домогтися змін.

Королівська сім'я отримує від платників податків неоподатковувані гроші на додаток до своїх особистих доходів, частина яких оподатковується. У 2024 році король, його дружина королева Максима, його дочка і майбутня спадкоємиця принцеса Амалія і його мати, колишня королева Беатрікс, разом отримають €11,6 млн.

Принцеса Амалія, якій 20 років і яка навчається в Амстердамському університеті, заявила, що відшкодовуватиме свою частку (€1,8 млн) доти, доки вона буде студенткою.

Сім'я втратила популярність через подорожі під час пандемії COVID. Наразі монархію підтримують 55% населення, тоді як перед спалахом захворювання цей показник становив 70%, засвідчило торішнє опитування суспільного мовника NOS. Те саме опитування показало, що тільки 46 % респондентів довіряють королю.

1992 року тодішня королева Великої Британії Єлизавета відреагувала на критику з приводу королівського багатства, вперше запропонувавши платити прибутковий податок.

Теги: #король #податки #параламент #нідерланди

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