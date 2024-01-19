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20:44 19.01.2024

Постпреди країн ЄС остаточно погодили проєкт закону про свободу ЗМІ в Євросоюзі

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Постпреди країн ЄС остаточно погодили проєкт закону про свободу ЗМІ в Євросоюзі

Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper) офіційно підтвердив у п'ятницю досягнуту в грудні попередню угоду з Європарламентом щодо європейського закону про свободу ЗМІ.

"Сьогодні знаменний день для свободи ЗМІ та плюралізму в ЄС. Ця нова постанова захистить журналістів та їхні джерела і дасть змогу громадянам ухвалювати обґрунтовані рішення на основі плюралістичної та незалежної інформації", - заявив фламандський міністр у справах Брюсселя, молоді та ЗМІ Бенджамін Далле, який представляв головування Бельгії в Раді ЄС.

Як пояснюють у Брюсселі, європейський закон про свободу ЗМІ "встановить загальну структуру для медіапослуг на внутрішньому ринку ЄС і запровадить заходи, спрямовані на захист журналістів і медіа-провайдерів від політичного втручання, а також полегшить їм роботу через внутрішні кордони ЄС".

"Нові правила гарантуватимуть право громадян на доступ до вільної та плюралістичної інформації та визначатимуть відповідальність держав-членів за забезпечення відповідних умов і правових рамок для її захисту", - ідеться в комюніке Ради ЄС.

Європейська комісія оприлюднила 16 вересня 2022 року спрямовану на захист у Євросоюзі плюралізму і незалежності ЗМІ законодавчу пропозицію щодо заснування загальної структури для медіапослуг на внутрішньому ринку ЄС. Переговори Ради ЄС і Європарламенту завершилися попередньою угодою 15 грудня 2023 року.

Текст угоди тепер буде остаточно доопрацьовано всіма офіційними мовами Євросоюзу й офіційно ухвалено обома законодавчими інституціями ЄС до квітня 2024 року, наголошується в повідомленні ради.

Теги: #закон #єс #змі

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