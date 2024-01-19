Сонячна панель вийшла з ладу в японського космічного апарата під час посадки на Місяць

Сонячна панель японського місячного модуля SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) після посадки на природний супутник Землі перестала виробляти електроенергію, повідомило Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA).

"Сонячні елементи не генерують електроенергію", - повідомили під час пресконференції представники JAXA.

У результаті модуль не може заряджати акумуляторну батарею, яка живить роботу бортових систем. Наразі електроенергії залишається лише на кілька годин, зазначили представники JAXA.

Раніше під час прямої трансляції JAXA повідомило, що "SLIM здійснив посадку, він перебуває на поверхні Місяця". Водночас було зазначено, що статус апарата з'ясовують.

Посадку було здійснено на схилі невеликого місячного кратера Сіолі на видимому боці Місяця в суботу о 00:20 за токійським часом (у п'ятницю о 17:20 за Києвом).

Наразі наземні станції стеження, зокрема NASA, продовжують отримувати телеметрію з японського місячного апарата.

Головним завданням японського місячного посадкового модуля SLIM, розробленого Mitsubishi Heavy Industries (MHI) спільно з JAXA, було відпрацювання технології високоточної посадки апаратів у межах 100 метрів (а не кілометрів, як зазвичай) від запланованої точки на поверхні природного супутника Землі. Під час спуску він також вивчав кратери та рельєф Місяця.

У рамках місії SLIM планувалося отримати дані про кількість хімічних елементів у реголіті (місячний ґрунт). Апарат оснащений кількома камерами. Крім того, він доставив на Місяць пару мікророверів. І апарат, і мікроровери були розраховані на роботу на місячній поверхні протягом двох тижнів.

Японський місячний посадковий модуль SLIM було запущено 7 вересня за допомогою ракети-носія H-IIA компанії Mitsubishi Heavy Industries (MHI) разом із рентгенівським телескопом XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission), призначеним для вивчення космосу за допомогою рентгенівської візуалізації та спектроскопії.

Унаслідок успішної місії SLIM Японія стала п'ятою країною після СРСР, США, Китаю та Індії, яка здійснила посадку свого апарату на поверхню Місяця.

Попередня японська місячна місія була невдалою. У квітні минулого року японський посадковий апарат Hakuto-R приватної компанії ispace розбився під час спроби посадки на поверхню Місяця. Під час зниження апарата для посадки інженери зареєстрували малу кількість палива, що залишилося, після чого швидкість апарата під час зниження збільшилася, а потім фахівці втратили зв'язок із Hakuto-R.