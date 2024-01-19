ВАКС стягнув 2,25 млн грн з депутата Марганецької міськради Дніпропетровської області

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) за матеріалами Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) стягнув понад 2,25 млн грн необґрунтованих активів із депутата Марганецької міськради Дніпропетровської області.

"19 січня 2024 року колегія суддів ВАКС частково задовольнила позов прокурора САП щодо визнання необґрунтованими активів і стягнення їх у дохід держави з депутата Марганецької міськради на Дніпропетровщині", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі НАЗК у п'ятницю.

Зазначається, що в декларації за 2020 рік посадовець вказав, що набув право власності на житловий будинок і земельну ділянку в м. Дніпро вартістю 2 млн 900 тис. грн, однак під час аналізу майнового стану й доходів з'ясували, що частину грошових коштів у розмірі 2,258 млн грн, які потрібні для придбання активів, не могло бути придбано за рахунок законних доходів.

"Запит Національного агентства депутат проігнорував, не скориставшись своїм правом надати письмові пояснення щодо джерел походження грошових коштів для придбання зазначених об'єктів нерухомості", - зазначають в агентстві.

Далі НАЗК направило матеріали щодо чиновника до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активу необґрунтованим і стягнення його в дохід держави.

"За результатами розгляду позову ВАКС частково задовольнив вимоги прокурора: визнав частину активів необґрунтованими та ухвалив стягнути понад 2,25 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Рішення суду може бути оскаржено протягом 30 днів із дня складання його повного тексту.