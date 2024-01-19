ЗСУ за добу завдали ударів по місцю скупчення окупантів і двом артзасобам - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала удару по одному району зосередження особового складу російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Підрозділи українських ракетних військ, зі свого боку, за минулу добу завдали ураження по двох артилерійських засобах противника, повідомляється у зведенні.