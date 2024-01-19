Події

19:37 19.01.2024

ЗСУ за добу завдали ударів по місцю скупчення окупантів і двом артзасобам - Генштаб ЗСУ

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ЗСУ за добу завдали ударів по місцю скупчення окупантів і двом артзасобам - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала удару по одному району зосередження особового складу російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Підрозділи українських ракетних військ, зі свого боку, за минулу добу завдали ураження по двох артилерійських засобах противника, повідомляється у зведенні.

 

Теги: #рф #війна #втрати

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