Кабмін виділив 17,5 млрд грн на будівництво оборонних споруд

Кабінет Міністрів України виділив 17,5 млрд грн на облаштування оборонних інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Продовжуємо постійно посилювати нашу обороноздатність. Сьогодні виділяємо рекордну суму на облаштування оборонних рубежів. Ідеться про 17,5 млрд грн, які буде спрямовано на будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, кошти виділяються профільним відомствам і державним адміністраціям. "Продовжуємо роботу для перемоги та успішного європейського майбутнього України", - додав глава уряду.