Атаки по окупантах у Криму триватимуть - Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов наголосив на необхідності продовжувати тиск на РФ, зокрема в Криму - атакувати з повітря, використовувати морські ударні безпілотники і проводити таємні спецоперації.

У коментарі для видання Financial Times Буданов розповів про нинішнє становище держави-агресора та найближчі пріоритети у війні.

"Наші підрозділи (минулого року - ІФ-У) неодноразово входили до Криму", - нагадав Кирило Буданов, додавши, що активні дії спецпризначенців триватимуть.

Як пояснив начальник ГУР, одним із пріоритетів відповідних місій є руйнування логістики російської окупаційної армії на тимчасово окупованому півострові.

За його словами, спроби росіян наступати на східному фронті, які тривають з осені 2023 року, наразі не дали жодного прориву.

"Остання їхня спроба (наступати - ІФ-У) триває вже два місяці. Фактично, безрезультатно", - сказав начальник ГУР.

Він також повідомив, що кількість втрат росіян на фронті під Авдіївкою в останні кілька тижнів значно зросла. Буданов висловив сумнів у здатності РФ еквівалентно покривати втрати власних військ і снарядів, навіть за підтримки Північної Кореї.