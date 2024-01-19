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15:22 19.01.2024

Зеленський про розмову з прем'єром Албанії: Сьогодні нашим спільним завданням є підготовка Глобального саміту миру

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Зеленський про розмову з прем'єром Албанії: Сьогодні нашим спільним завданням є підготовка Глобального саміту миру

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Албанії Еді Рама обговорили шляхи поглиблення діалогу "Україна - Балкани" та продовження оборонної взаємодії.

"Поговорив телефоном з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. Вдячний йому за чітку позицію Албанії щодо російського вторгнення в Україну, підтримку нашої держави в Радбезі ООН, а також оборонну й політичну підтримку", - написав президент України в телеграм-каналі у п'ятницю.

Президент відзначив участь представника Албанії в четвертій зустрічі радників у Давосі. "Сьогодні нашим спільним завданням є підготовка Глобального саміту миру. Ми розраховуємо на активну підтримку з боку наших партнерів, зокрема Албанії", - упевнений глава Української держави.

"Окрім того, ми обговорили шляхи поглиблення діалогу Україна – Балкани та продовження оборонної взаємодії. Відзначив важливість продовження й розширення програм із підготовки українських військовослужбовців за участю Албанії", - сказав президент.

Теги: #премєр #албанія #зеленський

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