РФ тримає угруповання в 20 тис. військовослужбовців біля північного кордону України - Наєв

Станом на п'ятницю, 19 січня, обстановка в Північній операційній зоні залишається контрольованою. Водночас на території РФ противник створив і тримає угруповання загальною чисельністю майже 20 тис. осіб, повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

"Підрозділи ворога постійно ведуть розвідку, здійснюють обстріли прикордонних районів, активно нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості. Відмічаються заходи з переозброєння підрозділів на новітні або модернізовані зразки озброєння", - написав Наєв у телеграм-каналі.

У свою чергу з боку Білорусі, з метою посилення кордону, крім підрозділів прикордонної служби, уздовж кордону перебувають приблизно 1 800 осіб зі складу збройних сил. Військові та правоохоронні підрозділи вживають заходів бойової підготовки, нарощують систему спостереження та інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості вздовж кордону.

"У рамках створення так званої "Союзної держави", воєнно-політичне керівництво білорусі продовжує надавати посильну допомогу рф у збройній агресії проти нашої держави шляхом постачання та ремонту озброєння і військової техніки. На підприємствах військово-промислового комплексу білорусі здійснюється виробництво нових та переробка застарілих боєприпасів з подальшою їх передачею в інтересах збройних сил росії", - додав Наєв.