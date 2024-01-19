В акваторії Азовського моря вранці з'явився російський А-50 - Ігнат

Ніч на 19 січня в повітряному просторі України була переважно спокійна, вранці в акваторії Азовського моря було зафіксовано ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Не часто так буває, що більш-менш спокійна ніч у повітряному просторі: немає атак засобами повітряного нападу, такими як безпілотники насамперед, які ми фактично щоночі звикли бачити протягом осені та зими. Ця ніч - одна з небагатьох, яка була без повідомлень", - сказав він в ефірі телемарафону.

Спікер зазначив, що після трьох масованих атак ворога є "певне затишшя, але це не означає, що треба розслаблятися".

"Наразі, після того як карта з ворожими повітряними цілями була порожня, з'явилося ось п'ять-шість повітряних цілей, зокрема в акваторії Азовського моря славнозвісний уже А-50. Випробовує свою долю. Ми говорили напередодні про те, що буде після знищення А-50, я говорив: прилетить інший. Немає в цьому нічого дивного, тому що є ще такі літаки в Росії. Тому є А-50, є винищувач ближче до Ростова, і як же без безпілотників, які стежать за лінією фронту". - зазначив Ігнат.

15 січня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про знищення українськими силами ворожого літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і повітряного пункту управління противника Іл-22.