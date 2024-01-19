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10:52 19.01.2024

Держприкордонслужба України: Блокування руху вантажівок на румунському ПП "Вікову-де-Сус" припинено

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Держприкордонслужба України: Блокування руху вантажівок на румунському ПП "Вікову-де-Сус" припинено

Блокування руху вантажівок перед румунським пунктом пропуску (ПП) "Вікову-де-Сус" припинено, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Вікову-де-Сус", що навпроти українського ПП "Красноїльськ", припинено. Пропуск усіх транспортних засобів здійснюється в звичайному режимі", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби у фейсбуці у п'ятницю.

У Держприкордонслужбі нагадали, що в пункті пропуску "Красноїльськ" перетнути державний кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобом.

 

Теги: #румунiя #держприкордонслужба

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