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01:33 19.01.2024

Третього підозрюваного у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ також узято під варту

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Третього підозрюваного у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ також узято під варту

 Трьох підозрюваних у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ взято під варту, повідомляє Офіс генерального прокурора України в ніч на 19 січня.

"Печерський районний суд столиці обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою трьом підозрюваним у кримінальному провадженні щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ на майже 1 млрд гривень", - йдеться в Телеграм-каналі Офісу.

Зазначається, що як альтернативу суд визначив можливість внесення застави в розмірі понад 500 мільйонів гривень для кожного з них.

Термін дії ухвал до 16.03.2024 року.

"Четвертий учасник злочинної схеми перебуває під вартою з 29 грудня 2023 року, п'ятий - оголошений у розшук", - уточнюється в повідомленні Офісу.

Їм інкримінують створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України).

Як повідомлялося раніше, у ніч із 18 на 19 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівнику та представнику підконтрольних Ігорю Гринкевичу компаній, які фігурують у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ.

Теги: #суд #україна #гринкевич

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