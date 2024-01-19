Суд заарештував керівника і представника підконтрольних Гринкевичу компаній

У ніч із 18 на 19 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівнику та представнику підконтрольних Ігорю Гринкевичу компаній, які фігурують у справі про постачання неякісного одягу для ЗСУ, повідомляє "Суспільне".

"О 00:05 19 січня, за клопотанням Офісу генпрокурора, суд обрав запобіжний захід одному з керівників підконтрольних Грінкевичу компаній Володимиру Тимківу у вигляді тримання під вартою або застави в розмірі понад 500 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Раніше, близько 22:00 18 січня, повідомлялося, що "одному з підозрюваних у справі Андрію Колотилу обрали запобіжний захід - тримання під вартою на 60 діб із можливістю внесення застави в розмірі 500 млн 528 гривень".

Адвокат підозрюваного Сергій Пушкарський повідомив "Суспільному", що готуватимуть апеляцію на рішення суду і що розмір застави, за його словами, "занадто великий для статусу учасника".