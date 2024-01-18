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22:06 18.01.2024

Більшість членів Конгресу підтримують допомогу Україні - Байден

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Більшість членів Конгресу підтримують допомогу Україні - Байден

Більшість у Конгресі підтримує узгодження військової допомоги Україні, проте не виключається негативний результат голосування. Про це президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, відповідаючи на запитання журналістів про вчорашню зустріч із членами Конгресу, повідомляє "Голос Америки".

"Я вважаю, що більшість членів Конгресу підтримують допомогу Україні. Питання - чи зможе незначна меншість заблокувати її, що було б катастрофою", - зазначив президент США.

Як повідомлялося, у жовтні 2023 року президент США Джозеф Байден направив до Конгресу запит на надання фінансової допомоги Україні в розмірі $61,4 млрд терміном на рік, а також $14,3 млрд на посилення оборони Ізраїлю. Також, Байден запросив $13,6 млрд на охорону кордону США і Мексики, $7,4 млрд на інші пріоритети у сфері національної безпеки. Загалом президент США запросив у Конгресу схвалення на додаткове фінансування в розмірі $106,7 млрд.

 

 

 

Теги: #сша #україна #допомога

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