Тема далекобійних ракет для України порушувалася в кулуарах у Давосі

У кулуарах у Давосі, де проходить Всесвітній економічний форум, були контакти для того, щоб прискорити поставки і забезпечити сталість поставок далекобійних ракет в Україну, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"До речі, тема далекобійних ракет ніде публічно, офіційно в Давосі не озвучувалася, але насправді в кулуарах були контакти, були розмови для того, щоб прискорити постачання і забезпечити сталість поставок цієї зброї в Україну", - заявив Кулеба в ефірі телемарафону в четвер.

Глава МЗС зазначив, що зброя - "це наша щоденна робота". Крім ракет, за словами Кулеби, порушували питання того, які кроки має зробити Європа, щоб істотно наростити можливості з виробництва зброї та співпраці між оборонними індустріями.

"Тому що потрібно більше зброї, потрібно більше якісної зброї", - додав він.

Крім того, у Давосі порушували тему того, як штучний інтелект змінюватиме поле бою, і які технології зможе використовувати Україна для боротьби з агресією, зазначив міністр.