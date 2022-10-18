Економіка

20:14 18.10.2022

Енергокриза, Україна та відносини з Китаєм обговорюватимуться на саміті ЄС 20-21 жовтня

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Енергокриза, Україна та відносини з Китаєм обговорюватимуться на саміті ЄС 20-21 жовтня

Голова Європейської ради Шарль Мішель у своєму листі-запрошенні главам держав та урядів країн Євросоюзу на саміт ЄС 20-21 жовтня в Брюсселі повідомив, що майбутні дискусії будуть засновані на дебатах неформальної зустрічі, що відбулася в Празі 7 жовтня.

"Центральним пунктом нашого порядку денного є енергетична криза, у зв'язку з якою ми повинні вжити термінових заходів. Зокрема, ми повинні в обов'язковому порядку активізувати наші три напрями дій: скорочення попиту, забезпечення надійності поставок та стримування цін", - йдеться в опублікованому у вівторок у Брюсселі листі.

"Наша зустріч, - продовжив Мішель, - буде можливістю вивчити подальші заходи, які можуть знизити ціни. Це містить: повне використання переговорного впливу нашої єдності 27 країн шляхом спільної закупівлі газу, розробку нового еталона (вартості), що більш точно відображає умови на газовому ринку, та опрацювання тимчасової динамічної цінової межі".

Глава Євроради зазначив, що очікує на розгляд європейськими лідерами "інших короткострокових і довгострокових ринкових інтервенцій, таких як умови ЄС для обмеження ціни на газ для виробництва електроенергії".

"Наші економічні перспективи значною мірою залежатимуть від того, як ми впораємося з енергетичною кризою", - наголосив Мішель.

Серед пунктів порядку денного він назвав обговорення ситуації в Україні та допомогу Києву, зокрема у зв'язку з підготовкою до зими, а також питань "стійкості допомоги (ЄС) у середньостроковій та довгостроковій перспективах".

Глави держав та урядів країн ЄС, написав голова Євроради, розглянуть у світлі нещодавньої диверсії проти "Північних потоків" можливості активізації співробітництва членів Євросоюзу для захисту критично важливої інфраструктури.

Мішель також повідомив, що у світлі актуального геополітичного контексту європейські лідери проведуть "стратегічну дискусію щодо Китаю" про те, як у майбутньому будувати відносини з цією країною.

 

 

Теги: #єс #саміт #теми

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