Сина бізнесмена Гринкевича оголошено в розшук

Близький родич львівського бізнесмена, викритого на оборудках із закупівлями одягу для Збройних сил України, який також входив до злочинного угруповання, оголошений у розшук, розповіла радниця Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап'ян.

"Учора проводилася низка невідкладних обшуків, щоб знайти і затримати членів злочинного угруповання, зокрема родича львівського бізнесмена. На жаль, його поки що не знайшли, але підозру в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні йому оголошено в установленому законом порядку", - сказала Сап'ян в ефірі всеукраїнського телемарафону.

При цьому вона не назвала прізвище бізнесмена і ким йому оголошений у розшук доводиться.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах, ідеться про Романа Гринкевича - сина бізнесмена Ігоря Гринкевича, викритого на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

Сап'ян повідомила, що близького родича львівського бізнесмена оголошено в розшук. "Якщо вам відомо про його місцезнаходження, повідомляйте правоохоронні органи. Кордон він офіційно не перетинав", - сказала вона.

Як повідомлялося, 17 січня ДБР повідомило про підозру одному з найбільших постачальників Міністерства оборони України - львівському бізнесмену Ігореві Гринкевичу та чотирьом іншим учасникам злочинної групи, викритим на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Їх підозрюють у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1, 2 ст.255 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що компанії бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 млрд грн. До виконання замовлень було залучено підконтрольні бізнесменові підприємства, які раніше займалися будівництвом і не мають належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міноборони. Згідно з проведеними експертизами, державі завдано збитків на понад 934 млн грн.

За даними ДБР, членів злочинної організації затримано, вирішується питання обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.