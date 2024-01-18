Гуменюк: Використання ворогом БПЛА вздовж лінії фронту може свідчити про спробу замінити в такий спосіб тактичну авіацію

У ніч проти четверга ворог "нетипово" використовував ударні дрони Shahed уздовж лінії фронту як далекобійну зброю, що може свідчити про певну нестачу артилерії в росіян або спроби замінити в такий спосіб тактичну авіацію, вважає керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"Ворог намагається активізувати, зокрема, використання безпілотних літальних апаратів. Крім того, що цієї ночі досить нетипово ворог використовував уздовж лінії фронту "Шахеди" як далекобійну зброю, все-таки застосувавши їх по Херсонській області. Це може свідчити про певну нестачу артилерії та намагання компенсувати в такий спосіб або замінити тактичну авіацію, яка втратила свою активність після уроку нашої ППО, коли збили ці ворожі літаки", - сказала Гуменюк в ефірі національного телемарафону в четвер.

Також вона додала, що загальний рівень ракетної небезпеки оцінюється як "високий", оскільки в Чорному морі перебуває один ракетоносій "Адмірал Макаров" із вісьмома ракетами "Калібр".