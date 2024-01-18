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16:35 18.01.2024

Справу проти Азарова щодо виправдання війни проти України направлено до суду

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Справу проти Азарова щодо виправдання війни проти України направлено до суду

Прокурори Офісу генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо колишнього прем'єр-міністра України (2010-2014 рр.) Миколи Азарова.

Як повідомляється на сторінці Офісу генпрокурора у фейсбуці, його обвинувачують у публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, інформаційній діяльності у співпраці з державою-агресором і виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України (ч. 3 ст. 109, ч. 6 ст. 111-1, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

У повідомленні Офісу генпрокурора не зазначено прізвище експрем'єра, але опубліковано його розмиту фотографію. Обставини справи вказують на Азарова.

"Слідством встановлено, що експрем’єр-міністр України, який з 2014 року переховується на території держави-агресора, з початку повномасштабного вторгнення і по теперішній час, використовуючи російські медіа та мережу інтернет, здійснює активну інформаційну діяльність у співпраці з російською федерацією. Колишній український високопосадовець регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів. Пропагуючи російські наративи, він проводить інформаційну діяльність, спрямовану на дискредитацію держави Україна", - наголошується в повідомленні.

Теги: #суд #азаров #справа

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