Київ виділить 500 млн грн на закупівлю дронів для армії - Кличко

Київрада на засіданні в четвер, 18 січня, планує виділити 500 мільйонів гривень на закупівлю дронів для військових, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Сьогодні ми маємо ухвалити рішення та внести зміни до програми "Захисник Києва", щоб виділити через неї наразі 500 мільйонів гривень на закупівлю дронів. Їх ми передамо військовим підрозділам. Нагадаю, за різними програмами та джерелами столичного бюджету минулого року ми віднайшли на допомогу силам безпеки та оборони майже 7 мільярдів гривень. Тобто 10 відсотків кошторису - найбільше серед усіх міст України. А не 1 відсоток, як дехто бреше і маніпулює! Із цих 7 мільярдів майже 1 мільярд пішов на закупівлю військовими дронів різних типів. А також місто виділило кошти та закупило, за зверненням військових, засоби радіоелектронної боротьби. Які сьогодні ефективно захищають Київ", - сказав Кличко, повідомляє пресслужба мера.

Він також нагадав, що столиця виплачувала матеріальну допомогу киянам-захисникам та їхнім родинам. Виділяла кошти на купівлю квартир для захисників та їхніх родин. Кличко наголосив, що і 2024 року столична влада продовжить це робити, незважаючи на те, що в Києва забрали "військовий" ПДФО. При тому, що столиця і так платить 60 відсотків ПДФО до держбюджету.

"У таких умовах, ухвалюючи бюджет столиці на цей рік, на допомогу Збройним силам ми попередньо передбачили 1,2 млрд грн. Але ми продовжимо, як і минулого року, шукати можливості, щоб додавати більше коштів. Спрямовувати їх і за іншими статтями, щоб максимально допомагати нашим захисникам. Тому за фактом коштів на допомогу військовим виділимо в рази більше", - наголосив Кличко.