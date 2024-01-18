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13:14 18.01.2024

Роковини авіакатастрофи в Броварах: Триває ознайомлення сторін зі 163 томами справи - радник ДБР

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Роковини авіакатастрофи в Броварах: Триває ознайомлення сторін зі 163 томами справи - радник ДБР

Матеріали розслідування авіакатастрофи гелікоптера з керівництвом Міністерства внутрішніх справ (МВС) України 18 січня 2023 року в Броварах охоплюють 163 томи - наразі триває ознайомлення з матеріалами справи потерпілими, підозрюваними та їх представниками, повідомила радниця ДБР Тетяна Сапьян.

"Саме досудове розслідування містить 163 томи. Кожен том – це десь 250 сторінок. Для ознайомлення з усіма матеріалами потрібен час. Але у 2024 році обвинувальний акт потрапить до суду, я думаю, що десь весною ми з вами про це поговоримо", - сказала Сапьян в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Вона нагадала, що ДБР завершило розслідування авіакатастрофи в Броварах наприкінці 2023 року. Про підозру було повідомлено п'ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які порушили правила безпеки польотів. Сапьян також зазначила, що під час розслідування трагедії було проведено десятки експертиз, допитано всіх свідків, проведено слідчі експерименти.

"Похвилинно відновлено день аварії. До роботи також долучалися іноземні експерти й представники французької компанії-виробника гелікоптера", - уточнила радниця ДБР.

Державне бюро розслідувань висловлює щирі співчуття родинам загиблих у трагедії. "Сподіваємося, що з цієї трагедії, де загинули люди, працівники та керівництво Міністерства внутрішніх справ, будуть зроблені висновки", - додала Сапьян.

Як повідомлялося, ДБР завершило розслідування у справі наприкінці листопада 2023 року. Як встановило слідство, "у січні 2023 р. було заплановано візит керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей. Попри застереження внутрішніх інструкцій та вимог законодавства, посадовці ДСНС залучили до перевезення делегації гелікоптер, який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації в Києві та області. Повітряне судно не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів". Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про метеорологічні дані за маршрутом запланованого руху, екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах, однак ніхто з посадовців вильоту не скасував або не переніс до більш сприятливих погодних умов.

18 січня 2023 року вранці у Броварах біля дитячого садка впав і розбився гелікоптер ДСНС, на борту якого перебували дев'ятеро осіб, зокрема керівництво МВС. Під час виконання службових обов'язків загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович. Загалом загинули 14 осіб, зокрема всі, хто перебував у вертольоті, та п'ятеро осіб на землі, з них одна дитина. Постраждали 25 осіб, із них 11 дітей. 

Теги: #авіакатастрофа #розслідування #бровари

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