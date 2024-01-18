Кулеба закликав партнерів терміново прискорити ухвалення рішень: Кожен день ваших обговорень в Україні хтось помирає

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Давосі закликав партнерів терміново прискорити ухвалення рішень щодо допомоги Україні, зокрема це стосується питання передачі заморожених російських активів та оборонної промисловості.

"Я хотів би скористатися цією можливістю і звернутися до наших партнерів. Переконливо просимо вас терміново, без зволікань, без довгих дискусій, а їх було дуже багато за останні роки, і всі вони закінчилися вашими позитивними рішеннями, але кожного дня, коли ви щось обговорюєте, в Україні хтось помирає", - сказав Кулеба на "Українському сніданку", організованому Фондом Віктора Пінчука на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Насамперед Кулеба закликав партнерів спільно нарощувати свою оборонну промисловість у рамках ЄС.

"По-перше, нарешті, змусьте своїх технічних спеціалістів сісти і привести до ладу вашу оборонну промисловість. Жодна країна з найсильнішою оборонною промисловістю поодинці не може задовольнити потреби війни, потреби потенційних воєн в інших місцях світу, а також потреби вашої безпеки", - наголосив Кулеба.

За словами очільника МЗС, домогтися цього можна лише шляхом координації, спільної роботи, забезпечення певного рівня співпраці між оборонними галузями.

По-друге, як зазначив Кулеба, необхідно знайти рішення щодо заморожених російських активів.

"Якщо ми візьмемо російські заморожені активи тільки в трьох країнах: Великій Британії, Люксембурзі та Швейцарії, ми можемо відремонтувати всю пошкоджену інфраструктуру в Україні: аеропорти, мости, дороги, все", - заявив Кулеба.

Він знову наголосив, що Росія має заплатити, і Україна не вірить "в аргументи щодо правових обмежень і фінансових правил" у питанні заморожених активів.

"Коли політики кажуть, що нам потрібно це зробити, банкіри і юристи роблять", - сказав міністр.