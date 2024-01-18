Події

10:41 18.01.2024

На Одещині викрито ворожого інформатора, який здавав позиції ЗСУ спецслужбам РФ

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Правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді громадянину України, студенту одного з одеських університетів, який збирав і передавав спецслужбам країни-агресора дані про місцерозташування і пересування підрозділів Збройних сил України на території Одеської області.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора громадянину України повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). За даними слідства, місцевого мешканця, студента одного із університетів до злочинної діяльності залучили співробітники спецслужби держави-агресора", - ідеться в повідомленні Офісу генерального прокурора в четвер.

Як повідомляється, представники спецслужб РФ давали йому "завдання проводити розвідку щодо місць розташування військових об’єктів, переміщення і базування військовослужбовців та техніки ЗСУ на території Одеської області. За грошову винагороду, використовуючи телеграм, підозрюваний передавав представникам спецслужб рф інформацію про розміщення військових об’єктів в області для подальшого завдання по ним ракетних ударів".

Підозрюваному обрано запобіжний захід - тримання під вартою. 

Теги: #одеська_область #інформатор

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