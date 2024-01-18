Події

08:42 18.01.2024

За добу на Харківщині дві людини загинули, п’ятеро постраждали внаслідок ворожих обстрілів

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За добу на Харківщині дві людини загинули, п’ятеро постраждали внаслідок ворожих обстрілів

За уточненими даними, унаслідок ворожого удару, завданого по Чугуєву пізно ввечері 17 січня, загинула жінка, ще 3 мирних мешканці постраждали, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 22:30 окупанти завдали два удари по м. Чугуїв. Тип озброєння встановлюється. Ворожий боєприпас влучив у будівлю навчального закладу. Унаслідок обстрілу загинула 62-річна жінка, яка працювала оператором котельні. Травми дістали 63-річний чоловік і 45-річна жінка. Обох госпіталізували, стан середній. Ще одній 82-річній постраждалій допомогу було надано на місці", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що внаслідок ворожого удару, нанесеного по с. Малий Бурлук Куп'янського району, у середу вдень загинула 62-річна жінка, 10-річний хлопчик зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки, дитину доправили в лікарню, стан важкий. Крім того, госпіталізовано 13-річну дівчинку з уламковим пораненням. Пошкоджено адміністративну будівлю, 6 житлових будинків, господарські будівлі.

Унаслідок денного обстрілу Куп'янська було пошкоджено газопровід. Постраждалих немає.

Внаслідок бойових дій у Харківській області знеструмлено 15 935 абонентів у 64 населених пунктах Ізюмського, Куп'янського, Богодухівського, Харківського та Чугуївського районів. Тривають роботи з відновлення електропостачання.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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