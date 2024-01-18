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08:15 18.01.2024

Втрати окупантів становили 780 осіб за добу

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Втрати окупантів становили 780 осіб за добу

Сили оборони за добу ліквідували 780 окупантів, 21 танк, 38 бронемашин, 24 артсистеми, 41 БПЛА, одну крилату ракету, а також 52 авто та одиниці спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 373600 (+780) осіб, танків - 6147 (+21) од, бойових броньованих машин - 11410 (+38) од, артилерійських систем - 8835 (+24) од, РСЗВ - 966 (+2) од, засоби ППО - 653 (+0) од, літаків - 331 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6925 (+41), крилаті ракети - 1818 (+1), кораблі/катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 11794 (+39) од, спеціальна техніка - 1380 (+13)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.

 

 

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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