ППО ліквідувала 22 із 33 ворожих "шахедів"

Українська протиповітряна оборона за ніч знищила 22 із 33 ворожих "шахедів", повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Повідомляється, що в ніч на 18 січня 2024 року окупанти атакували 33 ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ і Курської області (РФ).

Також окупанти вдарили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині.

Зокрема, основні напрямки удару - південь і північ.

Зазначається, що до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ.

Протиповітряна оборона працювала в межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.