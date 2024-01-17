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19:56 17.01.2024

Міноборони України ухвалило рішення розірвати контракт на постачання продуктів із "Трейд лайнс рітейл"

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Міноборони України ухвалило рішення розірвати контракт на постачання продуктів із "Трейд лайнс рітейл"

Міністерство оборони України подало до Державного бюро розслідувань заяву про визнання потерпілою стороною у справі проти компаній, афілійованих із підприємцем Ігорем Гринкевичем.

"Як стало відомо Міноборони від ДБР, під час проведення досудового розслідування ДБР отримало докази про те, що в межах підписаних 23 лютого 2023 року контрактів компанії "Будівельна компанія Сітіград", "Трейд лайнс рітейл", "Будівельний альянс Монтажпроект" постачали Міноборони низькоякісні товари. Це спричинило Міністерству оборони матеріальну шкоду на загальну суму понад 934 мільйонів гривень, свідчать дані ДБР", - повідомляє пресслужба міністерства в телеграм-каналі.

У межах досудового розслідування ДБР заарештувало рахунки та активи цих компаній.

Наприкінці 2023 року одна з вищезазначених компаній - "Трейд лайнс рітейл" - на конкурсних торгах у системі Prozorro була визнана переможцем на постачання продовольства за одним із 30 контрактів для ЗСУ. Через неможливість забезпечити постачання продуктів Міноборони ухвалило рішення і направило всі необхідні документи "Трейд лайнс рітейлу" для розірвання контракту.

"Щоб уникнути труднощів із харчовим забезпеченням, 16 січня Міноборони оголосило в Prozorro інший конкурс на підписання контракту щодо постачання харчування для ЗСУ за процедурою прямих договорів", - додали в міністерстві.

 

Теги: #контракт #продукти #міноборони #постачання

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