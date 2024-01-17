Російські активи може бути використано на відновлення України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що заморожені російські активи в разі їх конфіскації буде використано на відновлення країни.

"Якщо у нас буде 300 мільярдів активів Росії, ми їх одразу витратимо на відновлення всього того, що було зруйновано їхніми ракетами", - сказав він у Давосі на зустрічі з Міжнародною медіарадою.

Якщо у світі є ці 300 мільярдів, сказав Зеленський, "чому б їх не використати? На невійськові цілі. Використовувати їх у тих напрямках, як-от школи, укриття, шпиталі, університети, церкви. Вони церкви руйнують".

Зеленський також наголосив, що "не можна ділити кошти на державні російські і на приватні".

"Тому що ці представники приватного сектору виплачують податки. І вони офіційно підтримують війну. Тому що список цих людей перебуває під санкціями. Є список, тому що у них подвійне громадянство, або у них якась нерухомість за кордоном у Європі, Франції, Англії, США", - сказав він.