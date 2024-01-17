Події

15:32 17.01.2024

На Одещині ліквідовано пожежу на агропідприємстві, що виникла внаслідок ворожої атаки, - ДСНС

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В Одеській області рятувальники ліквідували пожежу на агропідприємстві, яка виникла внаслідок ворожої ракетної атаки, постраждалих немає, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Одещина. Рятувальники ліквідували наслідки ворожої атаки в одному з районів області. На агропідприємстві виникла пожежа, яку рятувальники швидко ліквідували. На щастя, ніхто не постраждав", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі ДСНС.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали ракетних ударів по території Одеської області в середу.

 

Теги: #дснс #одеська_область

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