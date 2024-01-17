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14:06 17.01.2024

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги з дронами й снарядами

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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги з дронами й снарядами

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, що включає 25 безпілотних літальних апаратів RQ-35 Heidrun на додаток до раніше поставлених 100, вісім бронетранспортерів на додаток до раніше поставлених 16 і боєприпаси для танків Leopard 1.

Як повідомляє пресслужба уряду Німеччини, до пакета також входять 50 терміналів зв'язку SatCom на додаток до раніше поставлених 230, 16 пересувних паливозаправників Zetros на додаток до раніше поставлених восьми, п'ять прикордонних автомобілів (раніше поставлено 243) і три автомобілі (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи - не уточнено; раніше поставлено 358).

Крім того, Німеччина передає 1 тис. 840 бойових шоломів, 500 світлодіодних ламп і засоби для знешкодження боєприпасів.

В уряді повідомили, що, крім цього, планують передати 20 бойових машин піхоти Marder на додаток до раніше поставлених десяти, 15 самохідних зенітних установок Gepard, більшу кількість паливозаправників Zetros, а також автомобілі-рефрижератори.

 

Теги: #німеччина #військова_допомога

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