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13:05 17.01.2024

Німеччина продовжить постачати Україні системи ППО у 2024 році - посол

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Німеччина продовжить постачати Україні системи ППО у 2024 році - посол

Німеччина продовжить надавати військову підтримку Україні у 2024 році, зокрема буде поставлено системи протиповітряної оборони, заявив посол Німеччини Мартін Єгер.

"У 2024 році буде поставлено подальші системи ППО з Німеччини. Крім того, Німеччина й далі постачатиме важку техніку, артилерійські боєприпаси, інженерну техніку й закриватиме багато інших потреб ЗСУ", - сказав Єгер у спільному відеозверненні з послом України в Німеччині Олексієм Макеєвим з нагоди 32-ї річниці встановлення дипломатичних відносин.

Він також наголосив, що Німеччина вже давно орієнтована на відновлення України - немає сенсу чекати на закінчення війни для початку цього процесу.

"У Берліні в червні відбудеться традиційна щорічна конференція з відновлення України. З'їдуться президенти і прем'єр-міністри, урядовці й дипломати, представники недержавного сектору й експерти, а головне - великий бізнес, підприємці", - сказав посол України в Німеччині Макеєв. 

Теги: #німеччина #ппо

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