Найближчими днями в Україні очікуються дощі зі снігом, на дорогах ожеледиця

У четвер, 18 січня, уночі в західних, північних, Вінницькій, Полтавській і Харківській областях помірний сніг, на Закарпатті й місцями на Прикарпатті значний мокрий сніг із дощем, місцями ожеледь, повідомляє Укргідрометцентр.

Також у четвер удень в Україні дощ, на північному сході країни - з мокрим снігом, у Закарпатській області значні дощі. На дорогах, крім крайнього півдня, ожеледиця.

Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, уночі в Карпатах 25 м/с.

Температура в західній та південній частині України вночі від 1° тепла до 4° морозу, удень 4-9° тепла, у Криму до 12° тепла; на решті території вночі 5-10° морозу, удень 1-6° тепла; на північному сході вночі 12-17° морозу, удень близько 0°.

У Карпатах значний сніг і мокрий сніг; температура вночі 1-6° морозу, удень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві в четвер уночі сніг, удень дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний із переходом на південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 3-5° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 18 січня найвища температура вдень була 10,2° у 2023 році, найнижча вночі -22,8° у 1950 році.

У п'ятницю, 19 січня, у південній частині України дощ, на решті території мокрий сніг і дощ, у Карпатах значний мокрий сніг. На дорогах, крім півдня, ожеледиця.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, уночі на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі й удень від 3° тепла до 2° морозу, у центральних областях уночі й удень 0-5° тепла, на сході країни вдень подекуди місцями до 8° тепла; у південній частині вночі 2-7° тепла, удень 5-10°.

У Києві в п'ятницю мокрий сніг і дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.