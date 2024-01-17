ДБР повідомило про підозру бізнесменові Гринкевичу та членам його злочинної організації за постачання неякісного одягу військовим

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру одному з найбільших постачальників Міністерства оборони України - львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу та іншим учасникам злочинної групи, викритих на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

"Працівники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень", - ідеться в повідомленні ДБР в середу.

У повідомленні бюро не називається прізвище Гринкевича, але обставини справи вказують саме на цього бізнесмена. Раніше Міністерство оборони України провело аудит усіх договорів із компаніями, які можуть бути афілійовані з сім'єю Гринкевича, попередньо встановлено, що компанії зірвали постачання ЗСУ за 23 контрактами.

У бюро нагадують, що фігурантів було викрито на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. "Встановлено, що підприємець створив злочинну організацію для протиправного заволодіння бюджетними коштами. Він уклав договори з Міністерством оборони України на постачання неякісного військового одягу. Зокрема, компанії львівського бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

За інформацією ДБР, під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займалися будівництвом і не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України.

Згідно з проведеними експертизами, державі завдано збитків на понад 934 млн грн. "Членам злочинної організації повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України)", - інформують у бюро.

Наразі членів злочинної організації затримано, вирішується питання обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. "Слідчі ДБР встановлюють повне коло осіб причетних до кримінального правопорушення, зокрема, перевіряється інформація щодо посадовців Міністерства оборони України", - наголошують у бюро.

29 грудня 2023 року співробітники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабара одному з керівників Головного слідчого управління ДБР. $500 тис. пропонувалися за сприяння в поверненні майна, вилученого в підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінального провадження. Наразі він перебуває під вартою.