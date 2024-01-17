ППО збила 19 із 20 ударних БПЛА, якими РФ атакувала Україну

Сили протиповітряної оборони ліквідували 19 із 20 ударних БПЛА, якими РФ атакувала південь України, повідомляють Повітряні сили ЗС України в середу вранці.

"У ніч на 17 січня 2024 2024 року противник завдав удару 20-ма ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ – РФ, та двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської обл. - РФ у напрямку Харкова", - ідеться в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

"Силами і засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 "шахедів", - йдеться в повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала в межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.