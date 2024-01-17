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06:59 17.01.2024

17 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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17 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 693 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 693 RUSSIAN AGRESSION

17 січня відзначають Всесвітній день снігу, День дитячих винаходів, Міжнародний день наставництва.

Православна церква - день пам'яті Антонія Великого.

Міжнародний день наставництва

Присвячений дню народження легендарного боксера і громадського діяча Мохаммеда Алі. Завдяки наставнику розвивається особистість, адже він допомагає створити сильні та позитивні стосунки. Наставник також розширює горизонти людини, допомагає вийти їй за рамки стереотипів.

Ще цього дня:

1912 - Члени експедиції Роберта Скотта досягли Південного полюса (другими після експедиції Амундсена);

1920 - Набула чинності Вісімнадцята поправка до Конституції США, що запроваджувала Сухий закон;

1921 - У Відні створено Український вільний університет, незабаром переведений до Праги;

1945 - Варшаву звільнено від німецької окупації;

1966 - В Іспанії внаслідок катастрофи бомбардувальника США було втрачено 4 водневі бомби (дві впали на поля і заразили радіацією сотні гектарів, а дві - у море);

1969 - "The Beatles" випустили платівку "Yellow Submarine";

1987 - Створено Раду жінок України;

1991 - Початок операції "Буря в пустелі" - масовані бомбардування іракської інфраструктури як складової військової операції в Перській затоці 1990-1991 років;

1992 - Республіка Екваторіальна Гвінея визнала незалежність України;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з ФРН та Індією;

2010 - відбувся перший тур виборів Президента України (другий - 7 лютого).

Церковне свято

Сьогодні віряни вшановують пам'ять Антонія Великого. Його вважають засновником християнського відлюдницького чернецтва й одним із найбільш шанованих святих у православній і католицькій церквах.

Антоній народився 251 року в єгипетському місті Комі в багатій християнській родині. Після смерті батьків, 272 року, він роздав майно бідним і оселився в пустелі біля Комі.

У різних подвижників він навчався стриманості, молитви, працьовитості, терпіння і любові до Бога і ближнього. Піддавався спокусам і нападам від диявола, але витримав їх із мужністю і вірою. Він став знаменитим і шанованим серед народу і своїх учнів, які наслідували його приклад. Антоній також зустрічався з іншими великими святими, такими як Афанасій Олександрійський і Павло Пустельник.

Помер 357 року в глибокій старості, залишивши після себе безліч творів і настанов про духовне життя.

Іменини: Прохор, Юрій, Никанор, Климент, Тадей, Тимофій, Юхим, Пилип, Семен, Степан, Павло, Йосип.

Теги: #іменини #якесьогоднісвято #церковне_свято #17січня

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