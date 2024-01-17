Події

02:34 17.01.2024

В Одеській ОВА повідомляють про постраждалого унаслідок російської атаки дронами

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В Одеській ОВА повідомляють про постраждалого унаслідок російської атаки дронами

Через російську атаку дронами в Одесі є постраждалі, є руйнування житлової інфраструктури, зафіксовано загоряння, повідомив у середу голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у ніч на 17 січня.

"Російські терористи атакували Одесу ударними дронами. Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Зафіксовано загоряння. Є постраждалі серед цивільного населення. Дані уточуються", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Пізніше очільник ОВА поінформував про те, що наразі відомо про одного постраждалого.
"Наразі відомо про одного постраждалого. 62-річний чоловік отримав осколкове поранення. Медики надають усю необхідну допомогу", - повідомив Кіпер.

Теги: #україна #одеса #постраждалі #дрони

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