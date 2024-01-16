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21:34 16.01.2024

Залужний поінформував про ситуацію на фронті голову Військового комітету НАТО

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Залужний поінформував про ситуацію на фронті голову Військового комітету НАТО

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний провів у вівторок телефонну розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером.

"Поінформував адмірала Бауера про ситуацію на фронті. У цьому контексті обмінялися думками стосовно тактики та стратегії України і Альянсу в умовах широкомасштабного російського вторгнення. Наголосив, що у війні такої інтенсивності і масштабу, саме технології відіграють важливу роль. Обговорили перспективу та можливості об’єднання технологічних зусиль України та НАТО для досягнення перемоги", - написав Залужний у своєму телеграм-каналі.

Залужний і Бауер домовилися детально звернути увагу на низку важливих питань завтра під час засідання, до якого головком ЗСУ долучиться у форматі відеоконференції.

 

 

 

Теги: #нато #залужний #бауер

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