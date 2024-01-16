Президент Литви: Зараз потрібна швидкість реалізації ухвалених рішень щодо допомоги Україні, ми відстаємо від потреб українських солдатів
Президент Литви Гітанас Науседа наголошує на важливості швидкості реалізації вже ухвалених рішень щодо військової допомоги Україні.
"Я думаю, що є кілька каналів, як ми можемо підтримати Україну, і я не можу уявити успіх України без одного з них. Звичайно, військова підтримка є ключовим питанням. Щоб домогтися успіху на полі бою, нам необхідно якомога швидше і якомога більше підтримувати Україну. Дуже багато було зроблено... і я думаю, що зараз нам особливо потрібна швидкість реалізації. Тому що рішення ухвалено, але реалізація, на жаль, занадто повільна, і ми відстаємо від потреб українських солдатів", - сказав Науседа в рамках панельної дискусії на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі у вівторок.
Другим, як зазначив Науседа, не менш важливим пунктом підтримки України є економічна. Він зазначив, що українці "дуже розраховують на спроможність моїх колег у Європейській Раді ухвалити це дуже важливе рішення 1 лютого, коли ми знову зберемося в Брюсселі, щоб обговорити питання про виділення 50 мільярдів євро на макрофінансову допомогу Україні".
"Я сподіваюся, що незалежно від того 27 чи 26 країн - ми дійдемо згоди. Це буде дуже суттєвою підтримкою для наших друзів українців", - сказав литовський лідер.
Третій канал, як вказав Науседа - політична підтримка України. Зокрема, він наголосив, що потрібні політичні рішення, щоб запросити Україну не лише до Європейського Союзу, а й почати переговори про вступ якомога швидше, і також потрібен успіх у царині інтеграції до НАТО.
Президент Литви висловив сподівання, що Вашингтонський саміт НАТО буде успішним.