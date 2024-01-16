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18:35 16.01.2024

Необхідно пояснювати жахливі наслідки перемоги Росії - історик Фергюсон

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Необхідно пояснювати жахливі наслідки перемоги Росії - історик Фергюсон

Обговорення найгіршого сценарію для України у війні, яку розв'язала Росія, необхідне, щоб були чітко зрозумілі наслідки для світу і його розвитку, вважає старший науковий співробітник Гуверівського інституту Стенфордського університету історик Ніл Фергюсон.

"Нам необхідно прояснити, що означатимуть жахливі наслідки перемоги Росії, інакше інтерес США почне слабшати. Якщо США припинять надавати фінансові та військові зобов'язання, Західна Європа піде за ними", - сказав він на дискусії "Що, якщо Україна програє?" на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, яку організував Фонд Віктора Пінчука.

За його словами, перемогою російського президента Володимира Путіна буде і варіант, коли Україна збереже більшу частину своєї території 1991 року, але буде економічно нездатна вижити або процвітати. Такий сценарій, на його думку, сигналізуватиме про провал спішно сформованого у 2022 році західного альянсу, зокрема керівництва США.

"Ми не можемо дозволити Україні програти цю війну. Ми не можемо дозволити Путіну заявити про перемогу, тому що фінансові, економічні та моральні втрати для нас будуть неприйнятно високими", - наголосив Фергюсон.

Він додав, що одночасно необхідно також донести до людей, що Україна, як і раніше, може перемогти у війні, якщо отримає достатньо артилерії, боєприпасів і засобів ППО.

"Підтримка України багато в чому схожа на страхову премію, яку платять США і європейські члени НАТО. Ця ціна набагато менша, ніж якби Україна зазнала поразки, а Росія осміліла", - підсумував історик.

На думку народного депутата Єгора Чернєва (фракція "Слуга народу"), глави постійної делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО, поразка України означатиме поразку Заходу і призведе до вторгнення Росії в інші суверенні держави. "Я не впевнений, що вони чекатимуть повного завоювання України, щоб розпочати вторгнення в країни Балтії", - припустив він.

На його думку, програш України і Заходу призведе до ще більшої поляризації світу, оскільки це означатиме, що США не можуть забезпечити безпеку і захист, зокрема і в ЄС.

"Забезпечення того, щоб агресія не повторилася знову, є ключем до відчуття безпеки в цьому світі", - додала народна депутатка Леся Василенко (фракція "Голос").

Вона зазначила, що з моменту першого вторгнення Росії в Україну у 2014 році минуло 10 років, і це підтверджує необхідність засвоїти урок, що "втома не дає результату", а призводить до ескалації війни, додаткових витрат і додаткових ризиків.

"Альтернатива полягає в тому, що нестабільність на Сході поступово поширюватиметься на Захід, тому що перемога Росії не означає стабільності. Перемога Росії означатиме глибоку нестабільність у решті Європи на довгі роки вперед", - висловив свою думку експрем'єр Швеції та член правління YES Карл Більдт.

Водночас співзасновник Громадянської платформи "Нова країна" Валерій Пекар заявив, що необхідно більше говорити про те, що буде, якщо переможе Україна. За його словами, це неминуче приведе до таких ключових висновків, як зниження ймовірності нової світової війни через позбавлення Росії засобів для її створення, збільшення потоку інвестицій в Україну і підвищення безпеки Північної Євразії.

Він додав, що в його розумінні перемога України не має обмежуватися поверненням своїх територій, а має означати, що Росія більше не становить загрози для України і світу.

Теги: #давос #війна #фергюсон

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