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17:47 16.01.2024

Блокування кордону в пунктах пропуску "Краківець" і "Рава-Руська" знято - Держприкордонслужба України

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Блокування кордону в пунктах пропуску "Краківець" і "Рава-Руська" знято - Держприкордонслужба України

Польські перевізники завершили блокування кордону перед пунктами пропуску "Краківець" і "Рава-Руська", повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Польські перевізники завершили блокування кордону перед пунктами пропуску "Краківець" і "Рава-Руська". Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі", - ідеться в повідомленні Держприкордонслужби в телеграм-каналі у вівторок.

Як зазначається в повідомленні, "прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, щоб забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок".

За даними Держприкордонслужби, наразі на в'їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують майже 700 вантажівок. "Врахуйте цю інформацію під час планування міжнародних перевезень", - наголошується в повідомленні.

 

Теги: #кордон #держприкордонслужба

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