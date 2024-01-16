Блокування кордону в пунктах пропуску "Краківець" і "Рава-Руська" знято - Держприкордонслужба України

Польські перевізники завершили блокування кордону перед пунктами пропуску "Краківець" і "Рава-Руська", повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Польські перевізники завершили блокування кордону перед пунктами пропуску "Краківець" і "Рава-Руська". Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі", - ідеться в повідомленні Держприкордонслужби в телеграм-каналі у вівторок.

Як зазначається в повідомленні, "прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, щоб забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок".

За даними Держприкордонслужби, наразі на в'їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують майже 700 вантажівок. "Врахуйте цю інформацію під час планування міжнародних перевезень", - наголошується в повідомленні.