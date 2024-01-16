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15:56 16.01.2024

Краще покласти край військовій стратегії Путіна зараз - виступ Зеленського в Давосі

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Краще покласти край військовій стратегії Путіна зараз - виступ Зеленського в Давосі

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи зі спеціальним зверненням до учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі, заявив, що військовій стратегії російського президента Путіна необхідно покласти край вже зараз, поки його агресія не поширилася на інші території.

"Повномасштабна війна в Європі триває вже майже два роки, рахуючи час з моменту незаконної анексії Росією нашого Криму. Минуло майже 10 років. І вже майже 10 років Росія втручається у справи африканських країн від Судану до Малі. Сирійська війна, яка все ще кровоточить через рішення Путіна щось довести світу, триває вже майже 13 років", - наголосив президент.

Так, за його словами, "Путін вкрав щонайменше 13 років миру, насадивши біль і кризи по всьому світу, Путін намагається нормалізувати те, що повинно було закінчитися у 20-му столітті: масові депортації, руйнування міст і сіл вщент і жахливе відчуття того, що війна може ніколи не закінчитися".

"Фактично, Путін уособлює війну. Ми всі знаємо, що він є єдиною причиною, чому тривають різноманітні війни та конфлікти, і чому всі спроби відновити мир зазнають невдачі", - зазначив Зеленський.

"І він не зміниться. Він не зміниться. Ми повинні змінитися. Ми всі повинні змінитися до такої міри, щоб божевілля, яке перебуває в голові цієї людини або будь-якого іншого агресора, не взяло гору", - додав він.

Зеленський також наголосив, що "Путін завжди відверто говорить про те, чого він хоче, що він робить і хто його цілі, його відповіддю на межі хаосу у світі є безмежна підтримка терористичних сил".

"Режими, подібні до його (режиму –ІФ-У), існують доти, доки вони ведуть війни. І ми, ми всі, ми всі у вільному світі існуємо доти, доки можемо себе захистити. Якщо хтось думає, що це тільки про нас, це тільки про Україну, то він докорінно помиляється...", - сказав український президент.

Водночас, звертаючись до учасників форуму, він запитав, яка європейська країна сьогодні може надати рівну українській боєздатну армію, яка могла б стримувати російську агресію.

"І скільки чоловіків і жінок ваші країни готові послати на захист іншої держави, іншої нації? І, якщо в майбутні роки доведеться разом боротися проти Путіна, чи не краще покласти край йому і його військовій стратегії зараз, доки наші хоробрі чоловіки і жінки вже роблять це. Вони чемпіони світу", - наголосив Зеленський.

Джерело: https://fb.watch/pCgFzkJWC4/

Теги: #давос #зеленський

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