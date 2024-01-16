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15:53 16.01.2024

Заклики "не ескалувати ситуацію" коштували життів українських захисників - Зеленський у Давосі

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Заклики "не ескалувати ситуацію" коштували життів українських захисників - Зеленський у Давосі

Заклики "не ескалувати ситуацію" коштували багатьох життів українських захисників, сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у вівторок.

"До повномасштабного вторгнення ми постійно чули Don't Escalate. І ми закликали до активних дій і санкцій, щоб запобігти розширенню війни. І нам сказали: "Не загострюйте ситуацію", - сказав Зеленський.

"Ми попросили нові види зброї, і нам відповіли: "Не ескалюйте". Але потім прибула зброя, і ескалації не відбулося. Російська ракета впала на територію НАТО. Відповіддю знову було: "Не загострюйте ситуацію". Але відплата в цей момент могла б багато чому навчити Росію і додати Заходу необхідної впевненості", - зазначив Зеленський.

За його словами, "повна сила санкцій могла б змусити Путіна піти на поступки. Через "Не загострюйте ситуацію" час було втрачено. І загинуло багато наших найдосвідченіших воїнів, які воювали з 2014 року".

Зеленський нагадав, що "ми чули, що Росія ніколи не допустить створення "зеленого коридору" без своєї участі. З наших портів перевезено близько 16 мільйонів тонн вантажів".

"І ми можемо довести, що Росія змириться з повною втратою свого Чорноморського флоту, який тероризував комерційні судна. І ми маємо домогтися для України переваги в повітрі, так само, як ми завоювали перевагу на Чорному морі", - сказав він.

За словами Зеленського, "багато заходів щодо санкцій були відкладені на місяці, а то й роки, оскільки зіткнулися зі шквалом погроз із боку Москви. Але жодна з цих погроз не виправдалася. Кожен шторм виявлявся їхнім блефом".

Він зазначив, що в кожній російській ракеті є критично важливі компоненти західних країн, десятки компонентів.

Теги: #давос #зеленський

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