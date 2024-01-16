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13:53 16.01.2024

Столтенберг - Зеленському в Давосі: Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли

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Столтенберг - Зеленському в Давосі: Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг говорив президенту України Володимиру Зеленському, що Україна ближче до Організації Північноатлантичного договору, ніж будь-коли.

Відповідний допис за підсумками зустрічі він зробив на своїй сторінці в Х (Twitter), додавши фотографію, на якій зображено рукостискання Столтенберга і Зеленського.

"Приємно розпочати день у Давосі з зустрічі з президентом України Зеленським. Незважаючи на серйозну ситуацію на полі бою, є підстави для оптимізму: Україна зберігає свою незалежність, українці відкинули Росію і обрали Захід; і Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше", - написав Столтенберг.

 

Теги: #нато #давос #столтенберг #зеленський

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