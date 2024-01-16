Головною метою росіян на фронті залишається оточення Авдіївки - британська розвідка

За останній тиждень ні російські, ні українські сили не домоглися якихось значних успіхів, однак метою російської армії є оточення Авдіївки, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як наголошується в повідомленні у Х (твіттер), попри досягнутий наприкінці грудня 2023 року прогрес у захопленні Мар'їнки, Росія не змогла отримати вигоду й просунутися ні на захід у бік Курахового, ні на південь у бік Новомихайлівки.

За даними британської розвідки, оточення Авдіївки, ймовірно, залишиться ключовим напрямком зусиль Росії. Однак на сьогодні Росія досягла дуже обмежених територіальних завоювань ціною значних втрат і в техніці, і в особовому складі.

"Селище Степове на півночі залишається під контролем України, що забезпечує доступ до Авдіївського маршруту постачань. Спроби Росії ізолювати місто малоймовірні принаймні протягом наступного тижня", - зазначають у міністерстві.