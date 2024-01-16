На Харківщині в результаті обстрілів є руйнування, постраждалих не зафіксовано

Минулої доби ворожих обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 15:30 ворог обстріляв КАБами с. Веселе Харківського району. Пошкоджено будівлю школи, зруйновано будівлю клубу. Без постраждалих. О 21:50 та 23:00 окупанти з РСЗВ завдали удару по м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено адміністративну будівлю компанії телекомунікаційних послуг. Інформація про постраждалих не надходила", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.