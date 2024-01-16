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06:55 16.01.2024

США засудили ракетні удари Ірану по Ербілю

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США засудили ракетні удари Ірану по Ербілю

Сполучені Штати рішуче засуджують сьогоднішні напади Ірану в Ербілі та висловлюють співчуття сім'ям загиблих, ідеться в заяві, опублікованій на сайті Державного департаменту США в ніч на 16 січня.

"Ми виступаємо проти безрозсудних ракетних ударів Ірану, які підривають стабільність Іраку. Ми підтримуємо зусилля уряду Іраку і регіонального уряду Курдистану щодо очікування сподівань іракського народу", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося раніше, вартові ісламської революції заявили, що вони атакували об'єкти поблизу північного іракського міста Ербіль за допомогою балістичних ракет.

"Вибухи було чути в районі приблизно за 40 кілометрів на північний схід від Ербілю в напівавтономному Курдистані, повідомили три джерела в службах безпеки, у районі поблизу консульства США, а також житлових будинків цивільних осіб", - ідеться в повідомленні Reuters.

 

 

Теги: #сша #іран #ірак

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