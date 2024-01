16 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 692 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 692 RUSSIAN AGRESSION

16 січня відзначають Всесвітній день Beatles, День льодовара.

У США - День свободи віросповідання.

Православна церква - поклоніння чесним веригам апостола Петра.

День свободи віросповідання у США

Щорічно 16 січня відзначається у Сполучених Штатах як День свободи віросповідання. Цього дня Президент США закликає всіх американців згадати історію своєї країни і труднощі боротьби за громадянські права на свободу сповідування різних релігій.

Цього дня 1786 року Генеральною Асамблеєю штату Вірджинія було ухвалено Положення про свободу віросповідання Вірджинії. Томас Джефферсон сформулював основи цього законодавчого акта, що було згодом розцінено як його найвидатнішу заслугу.

Завдяки Положенню Джефферсона було припинено практику оподаткування громадян місцевим духівництвом, а також воно створило захист цивільних прав людей висловлювати свої релігійні переконання без побоювання дискримінації. Положення Джефферсона також створило передумови і вплинуло на ухвалення Першої поправки до Конституції США, що гарантує свободу віросповідання.

Всесвітній день Beatles

16 січня 1957 року в Ліверпулі відкрився клуб The Cavern, де розпочали свій шлях до слави тоді ще нікому не відомі молоді музиканти Джон Леннон, Пол Маккартні та Джордж Гаррісон. Через кілька років до них приєднався ще один майбутній "бітл" - Рінго Старр.

Пізніше 16 січня сталася ще одна знаменна подія в історії The Beatles: цього дня 1964 року пісня "I Want To Hold Your Hand" посіла перше місце в американському хіт-параді журналу Cashbox, після того, як цей сингл розійшовся мільйонним накладом лише за 10 днів.

Ще цього дня:

1918 - Мала Рада ухвалила закон про Армію Української Народної Республіки;

1919 - У Києві за дорученням голови Директорії Симона Петлюри, для популяризації української музичної культури за кордоном, створено Українську республіканську капелу;

1919 - Українська Директорія оголосила війну більшовицькій Росії;

1920 - У Парижі відбулося перше засідання Ради Ліги Націй без участі США;

1920 - Набула чинності 18-та поправка до Конституції США. У країні набув чинності "сухий закон";

1954 - Місто Проскурів перейменовано на Хмельницький, Кам'янець-Подільську область - на Хмельницьку;

1969 - Чеський студент Ян Палах вчинив акт самоспалення в Празі на Вацлавській площі на знак протесту проти радянського вторгнення в Чехословаччину 1968 року;

1984 - Майкл Джексон отримав 8 статуеток "Греммі" за альбом Thriller;

1991 - Коаліція 28 країн на чолі зі США вступила у війну в Перській затоці проти Іраку, що стало відповіддю на вторгнення Саддама Хусейна в Кувейт;

1992 - Буркіна-Фасо визнала незалежність України;

2002 - Рада Безпеки ООН проголосувала за накладення санкцій на екстремістську організацію Аль-Каїда і рух Талібан;

2003 - Верховна Рада ухвалила Цивільний кодекс України;

2006 - Елен Джонсон-Серліф склала присягу як президент Ліберії, ставши першою жінкою-главою держави в Африці;

2014 - В Україні ухвалено "закони про диктатуру" ("Диктаторські закони 16 січня").

Церковне свято

Поклоніння чесним веригам апостола Петра

Близько 42 року апостол Петро за велінням Ірода Агріппи був ув'язнений за проповідь про Христа Спасителя. У в'язниці він був зв'язаний двома залізними ланцюгами. Уночі, напередодні суду над ним, Янгол Господній зняв з апостола ці ланцюги і вивів його з темниці. Християни, почувши про диво, узяли вериги і зберігали їх як коштовність. Одержимі різними хворобами, приходячи до них із вірою, отримували зцілення. Вериги святого апостола Петра зберігалися в Єрусалимі до патріарха Ювеналія, який подарував їх Євдокії, дружині імператора Феодосія Молодшого, а вона в 437 і 439 роках перенесла їх з Єрусалима до Царгорода. Одну веригу Євдокія надіслала до Риму своїй дочці Євдоксії, яка звела храм в ім'я апостола Петра і поклала в ньому веригу. У Римі були також й інші вериги, в яких перебував апостол перед своєю смертю за імператора Нерона.

16 січня вериги апостола Петра виносять на поклоніння народу.

Іменини: Іван, Максим, Петро, Симон, Ян, Леоніла, Неоніла.